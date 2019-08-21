"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

После стыковки "Союза-МС-14" с МКС робота перенесут в российский сегмент. Федор будет общаться с экипажем и выполнять ряд операций под управлением космонавта Александра Скворцова.

Какие конкретно задачи будет выполнять робот, пока неизвестно. "Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать", — объяснил Александр Скворцов. Но уточнил, что "работать будет интересно — некий сценарий уже составлен". Но в открытый космос робот выходить не будет.

Вообще, тесты новых разработок постоянно проходят на МКС, которая поделена на сегменты, управляемые из разных стран. Российский сегмент контролируется Центром управления космическими полетами в Королеве, американский — Центром управления полетами в Хьюстоне. Свои центры управления есть у Германии и Японии. Здесь можно посмотреть и подробно почитать о том, как устроена МКС.

Планируется, что робот Федор пробудет в космической миссии чуть больше двух недель. Возвращение корабля намечено на 7 сентября.