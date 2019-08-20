Исследователи обнаружили следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Эксперты из Аризонского университета обнаружили тектиты - небольшие оплавленные и слаборадиоактивные кусочки породы, вероятно, образовавшиеся 35 млн лет назад при падении крупного метеорита в Атлантический океан. Как сообщил интернет-портал Space.com , они найдены при исследовании образцов осадочных пород, поднятых с глубины более 650 метров в районе к северо-востоку от Чесапикского залива, образовавшегося гораздо позднее на месте огромного метеоритного кратера.

Когда метеорит, врезавшийся в плотные слои атмосферы Земли на скорости около 60 км/сек, рухнул в районе, который миллион лет спустя станет восточным побережьем Америки, в атмосферу было выброшено колоссальное количество пыли и обломков, которые впоследствии осели на площади около 10 млн кв км - от современного штата Массачусетс до острова Барбадос в Карибском море. Поверхность найденных в донных отложениях тектитов деформирована, что, по мнению исследователей, служит подтверждением того, что они образовались при мощном катаклизме. Еще одним доказательством того, что найдены следы падения метеорита, стал ураново-ториево-гелиевый анализ тектитов, подтвердивший их возраст - около 35 млн лет.

Согласно оценкам, сила удара метеорита была такова, что коренные породы в месте падения подверглись разрушению на глубину 8 км. На месте падения образовался кратер диаметром около 85 км и глубиной в 1,3 км, а в океане возникло сильнейшее цунами. Впоследствии осадочные породы заполнили гигантскую воронку, которая считается крупнейшим метеоритным кратером в Северной Америке.