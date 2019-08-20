Робот "Федор" способен поднять одной рукой предметы массой до 50 кг

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Возможности робота "Федора" (Skybot F-850) позволяют ему поднимать одной рукой предметы массой до 50 кг. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице "Федора" в Instagram.

"Иногда у меня спрашивают: насколько я сильный? Ну... бывают роботы и посильнее. А бывают послабее: одной рукой могу поднять до 50 кг", - говорится в публикации.