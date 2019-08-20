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Робот "Федор" способен поднять одной рукой предметы массой до 50 кг

Кроме того, металлический каркас андроида обладает 32 степенями подвижности
Робот "Федор" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Робот "Федор"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Возможности робота "Федора" (Skybot F-850) позволяют ему поднимать одной рукой предметы массой до 50 кг. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице "Федора" в Instagram.

"Иногда у меня спрашивают: насколько я сильный? Ну... бывают роботы и посильнее. А бывают послабее: одной рукой могу поднять до 50 кг", - говорится в публикации.

На странице в соцсети записи ведутся от первого лица. Согласно одному из постов, металлический каркас робота обладает 32 степенями подвижности. Еще в одной публикации "Федор" сидит за рулем автомобиля.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Он получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". Робот отправится к МКС 22 августа с космодрома Байконур.

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