Робот "Федор" способен поднять одной рукой предметы массой до 50 кг

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Возможности робота "Федора" (Skybot F-850) позволяют ему поднимать одной рукой предметы массой до 50 кг. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице "Федора" в Instagram.
"Иногда у меня спрашивают: насколько я сильный? Ну... бывают роботы и посильнее. А бывают послабее: одной рукой могу поднять до 50 кг", - говорится в публикации.
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Иногда у меня спрашивают — насколько я сильный? Ну… бывают роботы и посильнее. А бывают и послабее: одной рукой могу поднять 50 кг. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #SkybotF850 #SkybotFEDOR #СоюзМС14 #Роскосмос #МКС #роботФедор #космос #ФедорвКосмосе #замнойнезаржавеет #roscosmos #skybot #robot #space
На странице в соцсети записи ведутся от первого лица. Согласно одному из постов, металлический каркас робота обладает 32 степенями подвижности. Еще в одной публикации "Федор" сидит за рулем автомобиля.
Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Он получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". Робот отправится к МКС 22 августа с космодрома Байконур.