{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США будут разрабатывать космические ядерные системы при исследовании космоса

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства. Об этом говорится в распространенном Белым домом во вторник меморандуме президента США Дональда Трампа.

"Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", - говорится в документе.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Робот "Федор" способен поднять одной рукой предметы массой до 50 кг
Кроме того, металлический каркас андроида обладает 32 степенями подвижности
Читать полностью