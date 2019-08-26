Система "Курс" перед второй попыткой стыковки с МКС "Союза МС-14" работает штатно

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили радиолокационную аппаратуру системы сближения "Курс" на Международной космической станции (МКС) и на корабле "Союз МС-14" перед второй попыткой его стыковки с МКС, которая запланирована на 27 августа. Об этом сообщил в понедельник журналистам после успешной перестыковки "Союза МС-13" первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Завтрашняя стыковка пройдет в автоматическом режиме, но уже к агрегатному отсеку [модулю "Звезда"], к причалу, который мы вчера досконально проверили, всю радиолокационную аппаратуру [системы] "Курс". Она нормально работает. Полагаю, что замечаний у нас не будет", - сказал Соловьев.

В понедельник была успешно проведена перестыковка "Союза МС-13" со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) МКС, куда 24 августа не смог причалить "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту. Стыковку провел в ручном режиме командир корабля - российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия).