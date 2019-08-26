На Байконуре устранили все последствия аварии ракеты "Союз" в 2018 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Работы по устранению последствий аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", произошедшей при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10" в октябре 2018 года, завершены. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, который провел в понедельник шестое заседание российско-казахстанской межправкомиссии по комплексу "Байконур" (состоит из одноименных космодрома и города).

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"Был рассмотрен вопрос о завершении работ по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" при пуске с космодрома Байконур 11 октября 2018 года. Утвержденный план выполнен", - сказали в аппарате.

Списание и утилизация неиспользуемых и невостребованных объектов Байконура (их более 1700) также идет по плану, отметили в аппарате.

"Основная наша цель остается прежней - это решение вопросов по обеспечению функционирования комплекса "Байконур", расширение и укрепление нашего взаимодействия на основе его использования в интересах двух стран на благо граждан России и Казахстана, проживающих в городе Байконуре и работающих на космодроме и городских предприятиях и организациях", - сказал Борисов, открывая заседание комиссии.

Участники заседания также обсудили реализацию проекта "Байтерек".

О проекте "Байтерек"

22 августа 2018 года подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, выводу из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. Срок первого пуска с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год.

В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать с этого комплекса.