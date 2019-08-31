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День знаний - 2019

Робот "Федор" поздравил школьников с Днем знаний

"Федор" заявил, что образование - это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября. Он напомнил, что знания позволят покорить космос.

"От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днем знаний. Образование - это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос", - сказал робот. Видео размещено на странице андроида в Twitter.

По словам "Федора", после начала учебного года "у каждого есть шанс проявить себя, найти друзей, единомышленников, своим талантом открыть для себя новые горизонты для дальнейшего профессионального пути".

Интерес к науке, пояснил робот, появляется благодаря самоотверженному труду учителей и педагогов. Все это идет на благо ракетно-космической отрасли.

Робот "Федор" был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа. Первые эксперименты с андроидом стартовали вечером 30 августа. Их контролировал Алексей Овчинин, который находится МКС. Роботом управлял Александр Скворцов, который тоже работает на станции.

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