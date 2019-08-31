Робот "Федор" поздравил школьников с Днем знаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября. Он напомнил, что знания позволят покорить космос.
"От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днем знаний. Образование - это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос", - сказал робот. Видео размещено на странице андроида в Twitter.
Дорогие друзья! Примите мои поздравления с Днём знаний! Без знаний жизнь на Земле будет без роботов pic.twitter.com/IBvcvPPnY2— FEDOR (@FEDOR37516789) August 31, 2019
По словам "Федора", после начала учебного года "у каждого есть шанс проявить себя, найти друзей, единомышленников, своим талантом открыть для себя новые горизонты для дальнейшего профессионального пути".
Интерес к науке, пояснил робот, появляется благодаря самоотверженному труду учителей и педагогов. Все это идет на благо ракетно-космической отрасли.
Робот "Федор" был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа. Первые эксперименты с андроидом стартовали вечером 30 августа. Их контролировал Алексей Овчинин, который находится МКС. Роботом управлял Александр Скворцов, который тоже работает на станции.