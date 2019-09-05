Робота "Федора" включили перед возвращением на Землю

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Центр управления полетами (ЦУП) попросил космонавта Александра Скворцова, который сейчас находится на МКС, активировать робота "Федора" перед его отправкой на Землю. Член экипажа станции выполнил просьбу, следует из переговоров, транслируемых на сайте NASA.

"Робот включен, зеленые [индикаторы] горят", - сказал Скворцов.

Ранее специалист ЦУП пояснил Скворцову, что для активации нужно нажать круглую серебристую кнопку. Он предложил сделать это ближе к закрытию люка или сразу. Космонавт предложил активировать его сразу, чтобы проконтролировать процесс во время фотографирования робота. ЦУП с таким решением согласился.

Возвращение робота на Землю запланировано на 7 сентября. Расстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14", на котором "Федор" прибыл на МКС, запланирована вечером 6 сентября.

Робот "Федор" был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа. Во время запуска "Федор" передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе он доложил об отделении ступеней.

Первые эксперименты с ним на МКС стартовали вечером 30 августа. Их контролировал Алексей Овчинин, который находится на МКС. Роботом управлял Александр Скворцов, который тоже работает на станции.