Космонавты МКС поздравили жителей Чувашии с 90-летием со дня рождения Андрияна Николаева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Находящиеся на Международной космической станции космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов в четверг поздравили жителей Чувашии с 90-летием со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. Видеообращение размещено на портале органов власти республики.

"Ваш выдающийся земляк стал гордостью всей страны и оповестил весь мир о трудолюбивом чувашском народе. В космонавтику имя Андрияна Григорьевича вписано золотыми буквами под номером 3 (он стал третьим летчиком-космонавтом СССР). И мы сегодня, находясь на орбите, чувствуем поддержку наших коллег, которые оставили нам огромный опыт, новые знания в науке и технике", - отмечают космонавты в обращении.

Как сообщил ТАСС в четверг директор Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева Александр Тукмаков, памятную дату отметили в четверг и на родине космонавта - в селе Шоршелы, где расположен музей. "В селе Шоршелы мы провели традиционный митинг, на который собралось более 500 человек. В честь юбилея прошла "битва хоров", в которой принимали участие и взрослые, и дети, организован конкурс "90 вопросов космонавту". К нам приехали 15 отрядов юных космонавтов, которые демонстрировали свои модели", - отметил он.

Тукмаков добавил, что в честь памятной даты радиолюбители Чувашии связались со многими государствами, в том числе со странами Европы и Японией, и сообщили, какие мероприятия в республике происходят в честь юбилея. По словам директора музея, в четверг празднование не заканчивается. "Вскоре мы откроем в Чебоксарах, на площади Республики, выставку рисунков совместно с индийскими детьми. Мы объявили конкурс детских рисунков "Загадочный космос", и 50 работ прислали из Индии, мы даже не знаем, как там стало о ней известно. Предстоящая выставка неожиданно получилась международной", - уточнил он.

В субботу памяти космонавта посвятят ежегодную легкоатлетическую эстафету газеты "Советская Чувашия". В Чувашии в честь юбилейной даты также пройдет велопробег "Солнце на спицах" по маршруту Новочебоксарск - село Шоршелы.

Андриян Николаев (1929-2004) относился к первому поколению советских космонавтов. Он стал участником первого в мире группового полета двух пилотируемых космических кораблей - "Восток-3" и "Восток-4". Космонавт с позывным "Сокол" выполнил два космических полета, которые на момент их совершения были рекордными по продолжительности. Его первый космический полет состоялся 11-15 августа 1962 года в качестве пилота космического корабля "Восток-3" по программе группового полета с космическим кораблем "Восток-4" (пилот - Павел Попович). Второй космический полет Николаев совершил в качестве командира КК "Союз-9" 1-19 июня 1970 года вместе с бортинженером Виталием Севастьяновым.