Посадка первого индийского аппарата на Луне запланирована в ночь на 7 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Посадочный модуль индийского лунного аппарата "Чандраян-2" с луноходом на борту должен совершить посадку на спутнике Земли в субботу в 01:55 по индийскому времени (23:25 пятницы мск) плюс-минус полчаса. Как сообщили журналистам в Индийской организации космических исследований (ISRO), луноход "Прагьян" спустится с посадочного модуля на лунную поверхность между 05:30 и 06:30 (03:00 и 04:00 мск) того же дня.

Глава ISRO Кайласавадиву Сиван рассказал, что последние четверть часа перед прилунением для специалистов космического агентства станут "минутами кошмара". "Это очень сложный процесс, он для нас новый. Даже для тех, кто уже делал это [осуществлял прилунение], это сложный процесс. Но мы это делаем впервые, поэтому для нас это будет 15 минут кошмара", - цитирует в пятницу Сивана телеканал NDTV .

На ее борту — луноход и платформа для мягкой посадки на спутник

Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2». На ее борту — луноход и платформа для мягкой посадки на спутник

Если все пройдет благополучно, в субботу Индия станет четвертой страной мира после СССР, США и КНР, которая смогла посадить свой аппарат на Луне. Прилунение планируется в районе Южного полюса.

Станция "Чандраян-2", которая отправилась к спутнику Земли 22 июля, состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Посадочный модуль "Викрам" должен доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян", который, как планируется, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Планируется, что орбитальный модуль проработает около года.

Как ранее сообщила ISRO, район Южного полюса неслучайно выбран для посадки аппарата: эту часть Луны ранее никто не исследовал. Одной из главных задач экспедиции станет поиск воды. Кроме того, в районе Южного полюса есть выступающие образования лунной породы, которые, по мнению ученых, могут многое рассказать о геологической истории спутника Земли.