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Космодром Восточный

Путин прибыл в Амурскую область, где ознакомится со строительством космодрома Восточный

По словам российского лидера, на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. По завершении рабочей программы во Владивостоке президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где планирует вновь посетить космодром Восточный.

"Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский", - сообщили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что "после ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный".

Ранее президент сообщил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства. "Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - сказал он на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

В начале июня 2019 года началось строительство объектов второй очереди космодрома Восточный, среди которых стартовый стол под ракету-носитель "Ангара". Для контроля хода работ везде были установлены камеры контроля, еженедельно ведется мониторинг группировкой дистанционного зондирования Земли.

2 сентября на космодроме началась заливка 1,5 тыс. куб. м бетона. В четверг источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на Восточном стартовало возведение командного пункта. По его словам, "на данный момент под него вырыт котлован и наполовину залито бетонное основание". Также возводится хранилище топлива: идет формирование лож под цистерны, добавил собеседник агентства. При этом темпы строительства, утверждает источник, опережают график примерно на месяц.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКосмодром Восточный
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