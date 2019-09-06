"Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту начал спуск с орбиты

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с антропоморфным роботом "Федором" на борту, включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты. Об этом доложил космонавт Алексей Овчинин, который находится на МКС, Центру управления полетами (ЦУП), трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

"Есть включение двигателя", - сказал космонавт.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.