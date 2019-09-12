Его запасы на Луне могут обеспечить энергией человечество на тысячи лет

В последнее время внимание человечества вновь обратилось к Луне. Яростные битвы за первенство остались в прошлом, теперь цели куда более четкие. В частности, это ресурсы. На Луне находятся большие запасы гелия-3, который может обеспечить энергией жителей Земли на ближайшие несколько тысяч лет.

Первые удачные запуски к Луне начались 60 лет назад. Старт освоению земного спутника положил полет советской станции «Луна-2», которая на 10 лет опередила Apollo 11. В двух главах нового спецпроекта ТАСС "Луна. Первый контакт" мы рассказываем об основных лунных экспедициях: от первого полета "Луны-2" и программы Apollo до нашего времени и планов новых лунных миссий.

Каким был первый успешный полет к земному спутнику, зачем планировалось взорвать на Луне атомную бомбу и как вымпелы “долетели” до США - рассказываем в первой главе "«Луна-2». Точка отсчета".

Второй раздел "Лунная гонка. Тогда и сейчас" посвящен последующим экспедициям к земному спутнику. Здесь можно найти лунный глобус, на котором отмечены все станции, оказавшиеся на Луне. Также на нашей интерактивной карте можно найти единственный памятник на Луне и место, где разбился аппарат с тысячами тихоходок.

Подробнее – в нашем новом спецпроекте "Луна. Первый контакт".