Представители 17 космических агентств обсудят в Петербурге вопросы сотрудничества

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Представители 17 иностранных космических агентств приедут в Санкт-Петербург в октябре на заседание правления и исполнительного секретариата Международной хартии по космосу и крупным катастрофам, которое проведет Роскосмос. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации в пятницу.

"В период с 7 по 11 октября 2019 года госкорпорация "Роскосмос" проведет в г. Санкт-Петербурге 42-е заседание правления и исполнительного секретариата Международной хартии по космосу и крупным катастрофам. В заседании примут участие более 40 иностранных участников из 17 космических агентств, являющихся участниками Хартии", - говорится в сообщении.

После заседания Роскосмос станет председательствующей организацией в Хартии и сохранит за собой эти функции по апрель 2020 года. В задачи госкорпорации будет входить оперативное предоставление данных дистанционного зондирования Земли странам, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, а также поддержка и координация взаимодействия ее участников.

Роскосмос присоединился к Хартии в 2013 году. Это позволило передавать МЧС дополнительные съемки ЧС, которые поступают более чем с 40 космических аппаратов в дополнение к российским. В прошлый раз Роскосмос проводил заседание организации в октябре 2016 года.