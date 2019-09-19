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Рогозин не исключил отправку турецкого космонавта на МКС в 2021-2023 годы

Как отметил глава Роскосмоса, он сам предложил эту идею президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Турецкий космонавт может быть отправлен на Международную космическую станцию в 2021-2023 годы. Такой прогноз сделал, отвечая на вопрос ТАСС, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Вопрос еще не решен [о полете турецкого космонавта]", - отметил Рогозин. Однако, по его словам, во время Международного авиакосмического салона в августе развитию российско-турецкого сотрудничества в космической сфере был дан "очень мощный импульс". Глава Роскосмоса отметил, что сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану к юбилею образования Республики подготовить турецкого космонавта. Рогозин настаивает, что такой специалист будет называться именно космонавтом, а не астронавтом.

"Сейчас все это в проработке турецкой стороны. Сейчас начался активный процесс согласований", - отметил Рогозин. Он прогнозирует, что полет может быть осуществлен "в 2021-2023 годы". Глава Роскосмоса пояснил, что на подготовку экспедиции потребуется несколько лет.

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