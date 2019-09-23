Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" установили на стартовый стол на Байконуре

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 23 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ", которая 25 сентября выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту, установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Роскосмосе.

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"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", - сказали в госкорпорации.

Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" планируется запустить 25 сентября в 16:57 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Носитель этого типа в последний раз отправится на орбиту, в дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а".

На орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории этой страны представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Стыковка корабля с МКС должна произойти через шесть часов после старта - в 22:45 мск.

Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября этого года с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом.

Сейчас на станции помимо Хейга и Овчинина работают космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA Эндрю Морган и Кристина Кук, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия).