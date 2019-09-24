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NASA заключило контракт с Lockheed Martin на изготовление кораблей для полетов на Луну

Кроме того, ведомство может заказать еще шесть кораблей Orion до 30 сентября 2030 года

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Американское космическое ведомство - NASA заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на изготовление как минимум шести кораблей Orion для полетов на Луну. Как отмечается в заявлении NASA, казне обойдется это в $4,6 млрд.

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Кроме того, контрактом оговаривается, что ведомство может заказать еще шесть Orion в период до 30 сентября 2030 года. В настоящее время в распоряжении NASA уже есть два таких корабля, которые задействованы в программе испытаний.

Ожидается, что первый полет Orion без экипажа состоится в июне 2020 года: он облетит Луну и вернется на Землю. Первый же пилотируемый полет к спутнику нашей планеты корабль совершит - так же без посадки там - в 2022 году. Программа возвращения астронавтов на Луну, что планируется осуществить во второй половине 2024 года, получила название Artemis ("Артемида").

Согласно NASA, Lockheed Martin построит "три корабля за $2,7 млрд для миссий с III по V", а в 2022 финансовом году ведомство перечислит корпорации еще $1,9 млрд "за три Orion для миссий с VI по VIII". "Такая схема заказов - по три корабля - позволит оптимизировать производство Orion и снизить их стоимость для NASA", - указывается в заявлении. Каждый Orion NASA предполагает использовать для полетов не менее двух раз.

"Данный контракт позволит обеспечить нас Orion в течение следующего десятилетия для реализации наших целей - рассчитанного на длительную перспективу пребывания на Луне и подготовки к отправке астронавтов на Марс", - приводятся в заявлении слова директора NASA Джеймса Брайденстайна. Orion - модуль с высокими техническими характеристиками, специально сконструированный для полетов с астронавтами в дальний космос", - добавил он.

Большие надежды

Модуль, названный в честь созвездия Орион, имеет диаметр 5,3 метра и массу 23 тонны. Внешне напоминает корабли "Меркурий" и "Аполлон", которые эксплуатировались в 1960-е - 1970-е годы, хотя и несколько крупнее их. На борт он сможет брать до шести астронавтов. Объем герметизированных помещений составляет около 19,5 куб. м, жилого пространства - 8,9 куб. м, что позволяет оснастить корабль туалетом.

Свой первый испытательный полет в автоматическом режиме Orion совершил в декабре 2014 года с помощью ракеты Delta IV. Для вывода модуля в космос конструкторы корпорации Boeing разрабатывают тяжелую ракету Space Launch System, длина которой должна составить около 100 метров.

NASA рассчитывает, что с помощью новых корабля и носителя также удастся доставить астронавтов на Марс в середине 2030-х годов. Как ранее заявил вице-президент Lockheed Martin Майк Хоз, "Orion выведет человечество в космос дальше, чем когда бы то ни было".

На программы Orion и SLS Конгресс США по запросу администрации президента Дональда Трампа выделил на 2019 финансовый год, который завершится 1 октября, $3,7 млрд. В мае глава Белого дома объявил о намерении направить в бюджет космического ведомства дополнительно $1,6 млрд на реализацию проектов освоения Луны и Марса. NASA уже затратило на создание нового корабля около $14 млрд.

Между тем изначально намечавшиеся сроки изготовления Orion неоднократно срывались. Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой отрасли космических полетов.

Свои пилотируемые модули уже создали Boeing и калифорнийская фирма SpaceX. Корабль последней - Crew Dragon был запущен в автоматическом режиме к Международной космической станции 2 марта и пристыковался к ней на следующий день. Старт с экипажем запланирован на конец 2019 года, но может быть перенесен на начало 2020 года.

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