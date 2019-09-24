Спутник "Глонасс-М" временно выведен из группировки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" №702 (9-я точка) временно выведен из группировки. Об этом сообщается в понедельник на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - говорится в строке состояния аппарата. Дата ввода аппарата в эксплуатацию не уточняется.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 1 декабря 2014 года. 15 февраля 2016 года его ввели в систему.

В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.

Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 21 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.