Первый представитель ОАЭ отправится на корабле "Союз МС-15" на МКС

"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 16:57 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 22:45 мск", - уточнили в госкорпорации.

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 сентября. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-15" с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправится в среду с Байконура на ракете-носителе "Союз-ФГ", сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

За пуском будут наблюдать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители НАСА, Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида (ОАЭ), а также прибывший на Байконур по приглашению Рогозина экипаж Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший в августе аварийную посадку в Подмосковье.

На пилотируемом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, а также американка Джессика Меир и первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов представитель этой страны Хазаа аль-Мансури.

Такой состав экипажа утвердила госкомиссия 24 сентября. Их дублерами назначены россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого астронавта ОАЭ на МКС. Два кандидата в астронавты - военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки Султан аль-Нейади - прибыли для тренировок в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке в сентябре того же года.

Последний пуск "Союза-ФГ"

Это будет 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. На ракете "Союз-ФГ" используется аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Кроме того, после этого запуска планируется модернизация "Гагаринского старта", а "Союзы-2.1а" с пилотируемыми кораблями станут стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур, откуда сейчас к МКС запускают грузовые корабли "Прогресс МС". После ремонта первой площадки старты пилотируемых кораблей на станцию вновь будут выполняться оттуда.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в отрасли искали возможность вложить деньги в сохранение пусковой площадки номер один. В итоге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) было подписано соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, который выделит необходимое финансирование в объеме около 90 млн долларов.

По словам Рогозина, этой суммы достаточно для того, чтобы в короткий срок "привести в порядок стартовый стол" первой площадки и полностью восстановить работоспособность уже под запуски с нее ракет "Союз-2.1а".

Задачи новой экспедиции

Скрипочка и Меир проведут на борту Международной космической станции 187 суток. Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября этого года с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Сейчас на станции работают Овчинин, еще один космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, Хейг, астронавты НАСА Эндрю Морган и Кристина Кук, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия). Длительность пребывания Кук на МКС увеличена из-за полета аль-Мансури.

Всего на время экспедиции МКС-61/62 запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, включая три новых эксперимента. Семь исследований из общего количества будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа. Космонавты и астронавты также будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС".

Также необходимо перенести ложемент аль-Мансури с "Союза МС-15" на пилотируемый корабль "Союз МС-12", на котором астронавт ОАЭ вернется на Землю. Место для него на этом корабле освободят, переместив находящееся там сейчас кресло Кристины Кук на корабль "Союз МС-13", с экипажем которого американка приземлится в феврале 2020 года.

Аль-Мансури ранее сообщил в интервью ТАСС, что выполнит на борту станции эксперименты для школьной программы, которые помогут учащимся изучить микрогравитацию. Часть экспериментов на борту МКС астронавт проведет в интересах не только космического агентства ОАЭ, но и Роскосмоса, НАСА, Европейского космического агентства. Скрипочка будет помогать представителю ОАЭ с экспериментами по российской программе. Также у аль-Мансури запланировано проведение нескольких телемостов МКС-Дубай (29 и 30 сентября, 1 октября) и сеансы любительской связи (27, 28 сентября и 2 октября).

Индикаторы невесомости

Индикатором невесомости в пилотируемом корабле "Союз МС-15" станет мягкая игрушка единорог. Его выбрали дети командира корабля Олега Скрипочки.

Первый астронавт ОАЭ рассказал в интервью ТАСС, что возьмет с собой в качестве индикатора невесомости маленького бежевого верблюда.

Основной индикатор невесомости по традиции выбирает командир корабля, которым в этот раз будет Скрипочка.

Другие члены экипажа по желанию могут взять свои индикаторы.

Подарки и арабские блюда

Аль-Мансури планирует привезти всем членам экипажа Международной космической станции небольшие подарки. Об этом он также рассказал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, готовит ли он подарки для Луки Пармитано и Алексея Овчинина, которые отметят дни рождения 27 и 28 сентября соответственно. Также астронавт привезет на борт МКС три арабских блюда: балалит (сладкое блюдо), салуна (мясо с овощами) и мадруба (рис с овощами), чтобы угостить коллег. Однако во время полета основную часть рациона аль-Мансури будет составлять русская еда.

Торжественный ужин в честь прибытия нового экипажа пройдет в американском сегменте МКС. На нем аль-Мансури будет всех угощать национальными арабскими блюдами. Кроме того, он сообщил, что примет участие в составлении предстартового плейлиста, как и другие члены экипажа корабля "Союз МС-15", и выберет арабскую народную музыку - три-пять композиций. Дети астронавта подготовят для него свой список песен, который он послушает на борту МКС.

Предстартовый плейлист вместе с аль-Мансури будут составлять Олег Скрипочка и Джессика Меир. Эту музыку члены экипажа будут слушать до запуска ракеты, находясь в пилотируемом корабле.

Представитель ОАЭ также уточнил, что после возвращения на Землю пройдет реабилитацию в России. Он добавил, что будет участвовать в послеполетных экспериментах. Вслед за его миссией, надеется астронавт, космические полеты представителей ОАЭ продолжатся и будут становиться "дольше и дальше". Аль-Мансури отметил, что в будущем, если у него будет возможность полететь на Луну, он это сделает.