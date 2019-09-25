Военные спасатели приведены в полную готовность к обеспечению запуска "Союза МС-15"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа находится в полной готовности для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15" на ракете-носителе "Союз-ФГ" с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Российская группа поиска и спасения Центрального военного округа приведена в готовность № 1. Транспортная авиация перебазирована на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске", - говорится в сообщении.

Всего в обеспечении старта принимают участие около 150 военнослужащих, шесть вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12, а также наземные поисково-спасательные машины "Синяя птица".

Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" стартует 25 сентября в 16:57 мск с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). Носитель этого типа в последний раз отправится на орбиту, в дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а".

На орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории этой страны представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Стыковка корабля с МКС должна произойти через шесть часов после старта - в 22:45 мск.