Японский грузовой корабль "Конотори-8" начал стыковку с МКС

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Японский беспилотный космический корабль "Конотори-8" (яп. "Аист-8") в субботу достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Корабль был успешно захвачен роботизированным манипулятором. Сама стыковка при этом займет несколько часов.

"Конотори-8" доставит на станцию разработанный совместно с Sony аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей. Тестирование этого устройства планируется провести до конца текущего года. Также на борту корабля находятся два микроспутника для исследования космоса, оборудование и грузы, необходимые для жизнеобеспечения членов экипажа станции.

Запуск тяжелой ракеты H-2B с грузовиком "Конотори-8" состоялся 25 сентября после двух отсрочек. Причиной этого стал, в частности, пожар, который произошел на стартовой площадке космодрома Танэгасима 11 сентября в намеченный день старта. Во второй раз пуск был отложен на сутки, чтобы избежать возможного столкновения второй ступени ракеты и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15".

Предыдущий запуск беспилотного грузового корабля этой серии к МКС был успешно осуществлен в ноябре прошлого года.