Экипаж "Союза МС-12" попросил военных встретить их персиками и финиками

ТАСС, 2 октября. Экипаж корабля "Союз МС-12", который 3 октября возвращается на Землю, попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) привезти к месту посадки персики и финики. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Финики попросил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, персики - российский космонавт Алексей Овчинин. Подарки с Земли традиционно находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибудут к месту посадки", - уточняется в сообщении.

В обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибии, а также около 180 человек личного состава.

На корабле "Союз МС-12" 3 октября вернутся на Землю российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.