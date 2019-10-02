Первый астронавт ОАЭ и его коллеги из России и США вернутся на Землю с МКС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг, а также первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури - вернутся на Землю в четверг на пилотируемом корабле "Союз МС-12".

"Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-12" ожидается в 14:00 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане", - говорится в сообщении ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

Овчинин и Хейг отправились на орбиту 14 марта с космодрома Байконур. Вместе с ними на станцию также прилетела астронавт NASA Кристина Кук. Она вернется на Землю в 2020 году, длительность ее пребывания на МКС увеличена из-за полета аль-Мансури. Представитель ОАЭ прибыл на станцию в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", стартовавшего 25 сентября с Байконура.

Программа посадки

Овчинин, Хейг и аль-Мансури должны перейти на борт пилотируемого корабля "Союз МС-12" и закрыть люки в четверг в 7:15-7:35 мск. Отстыковка корабля от МКС планируется на 10:37 мск. Перед входом в атмосферу "Союз" в 13:06 мск включит двигатели на торможение для схода с орбиты, затем от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки.

После входа корабля в атмосферу "Союз" начнет торможение, в этот период на несколько минут связь с ним будет затруднена. Посадка спускаемого аппарата осуществляется при помощи парашютов, приземление запланировано на 14:00 мск.

Между тем на Международной космической станцией продолжат работу экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочки, астронавтов NASA Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Меир, а также представителя Европейского космического агентства (ЕКА) Луки Пармитано (Италия).

Подарки для вернувшегося экипажа

По данным пресс-службы ЦВО, российская транспортная авиация была перебазирована на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане и Караганде для встречи экипажа корабля "Союз МС-12".

Военные летчики, которые обеспечат посадку спускаемого аппарата, возьмут с собой подарки для экипажа. "Хазаа аль-Мансури попросил финики, Алексей Овчинин - персики. Военные летчики загрузят эти подарки на вертолеты Ми-8 и передадут космонавтам сразу после посадки в степи Казахстана", - сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В обеспечении посадки космического корабля примут участие около 150 военнослужащих, шесть вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12, а также наземные поисково-спасательные машины "Синяя птица".

Программа астронавта ОАЭ

Первый побывавший на орбите астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури ранее сообщил в интервью ТАСС, что в его программу на МКС входят эксперименты для школьной программы, которые помогут учащимся изучить микрогравитацию. Часть этих экспериментов планировалась в интересах не только космического агентства ОАЭ, но и Роскосмоса, NASA, Европейского космического агентства. Также у аль-Мансури должно было состояться нескольких телемостов МКС-Дубай и сеансы любительской связи.

Представитель ОАЭ привез подарки всем членам экипажа МКС. Об этом он также рассказал ранее в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, готовит ли он подарки для Луки Пармитано и Алексея Овчинина, которые отметили дни рождения 27 и 28 сентября соответственно. Также астронавт доставил на станцию три арабских блюда: балалит (сладкое блюдо), салуна (мясо с овощами) и мадруба (рис с овощами), чтобы угостить коллег. Однако во время полета основную часть рациона аль-Мансури составляла русская еда.

Астронавт ОАЭ также рассказал на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур, что планирует выложить в интернет видеозапись своей молитвы на станции.

Аль-Мансури уточнил, что после возвращения на Землю пройдет реабилитацию в России. Он добавил, что будет участвовать в послеполетных экспериментах. Вслед за его миссией, надеется астронавт, космические полеты представителей ОАЭ продолжатся и будут становиться "дольше и дальше".

Поздравления за бортом МКС

Возвращающийся на "Союзе МС-12" космонавт Овчинин вместе с уже вернувшимся на Землю космонавтом Олегом Кононенко за время пребывания на МКС совершили выход в открытый космос 29 мая, он продолжался шесть часов и одну минуту. За это время российские члены экипажа МКС успешно выполнили все поставленные задачи.

Космонавты посвятили этот выход 85-летию Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым в мире, кто вышел в открытый космос. Космонавты вынесли за борт МКС портрет Леонова и записали для него видеопоздравление.