Военная авиация доставила спускаемый аппарат "Союз МС-12" из Казахстана в Москву

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Авиация Центрального военного округа доставила спускаемый аппарат "Союз МС-12" из казахстанского Жезказгана в Москву. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в субботу.

"Транспортный самолет Ан-12 Центрального военного округа доставил спускаемый аппарат "Союз МС-12" из казахстанского Жезказгана в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на военном аэродроме в Челябинской области. В столице капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации "Энергия" и Роскосмоса", - говорится в сообщении.

В поисково-спасательном обеспечении посадки "Союза МС-12" 3 октября приняли участие около 180 военнослужащих и группировка авиации Центрального военного округа: 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26 и 20 единиц автотехники, включая четыре поисково-эвакуационных машин амфибии. На Землю вернулись российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.