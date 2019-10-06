Астрономы выяснили, когда в последний раз просыпалась черная дыра в центре Галактики

ТАСС, 6 октября. Сверхмассивная черная дыра, обитающая в центре Млечного Пути, пробудилась примерно 3,5 млн лет назад и породила мощный выброс раскаленной плазмы, световой след которой можно было увидеть с расстояния в 200 тыс. световых лет. Об этом сообщают ученые, опубликовавшие статью в Astrophysical Journal.

"Можно сказать, что мы стали свидетелями пробуждения "спящей красавицы". Это открытие радикально меняет наши представления о природе и поведении Млечного Пути. Мы всегда думали, что наша Галактика относится к числу относительно спокойных и неактивных "жителей" космоса. Теперь у нас есть веские доводы считать, что это абсолютно не так", - отмечает, астроном из университета Сиднея (Австралия) Магда Гульельмо.

В центре, предположительно, всех галактик мироздания обитает одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в центре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А* - прим. ТАСС), удаленная от нас на 26 тыс. световых лет и превосходящая Солнце по массе примерно в 4 млн раз.

В отличие от других сверхмассивных черных дыр в некоторых близлежащих галактиках, постоянно притягивающих и поглощающих материю, Sgr A* находится в своеобразной спячке. Из-за этого она не вырабатывает мощных выбросов плазмы, так называемых джетов, и остается незаметной для фактически всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

Все это заставляет астрономов спорить о том, как выглядит этот объект, когда он в последний раз пробуждался и как эти эпизоды активности могли влиять на жизнь Галактики в целом и Солнечную систему в частности.

Гульельмо и ее коллеги, наблюдая за двумя крупнейшими спутниками Млечного Пути, Большим и Малым Магеллановыми Облаками, выяснили, что последнее пробуждение Sgr A* произошло относительно недавно по космическим меркам, всего 3,5 млн лет назад. Большое и Малое Магеллановы Облака представляют собой карликовые галактики неправильной формы, удаленные от нас примерно на 200 тыс. световых лет.

"Прародитель" Магелланова Потока

Астрономов, как отмечают авторы статьи, давно интересует одна их общая необычная черта - Магелланов Поток, гигантский "шлейф" из газа, который тянется и за той, и за другой галактикой. Эта структура была открыта еще в середине прошлого века, и с тех пор ученые спорят о том, что она представляет собой - останки гигантского скопления из газа и пыли, где возникли Магеллановы облака, или же следы их столкновения с Млечным Путем, или каких-то других катаклизмов.

Еще пять лет назад австралийские астрономы, изучая структуру Магелланова Потока при помощи "Хаббла", обнаружили, что он содержит необычно большое число ионизированных атомов водорода. Это было крайне необычно как для останков галактических "стройматериалов", почти полностью состоящих из нейтрального газа, так и для скоплений материи, "выдранных" из уже сформировавшихся галактик притяжением их более крупных соседей.

Данное открытие заставило Гульельмо и ее коллег искать новые объяснения тому, что породило Магелланов Поток и какие катаклизмы могли привести к столь сильной ионизации водорода в нем. Для этого ученые провели еще одну серию наблюдений на "Хаббле", замерив то, насколько сильно ионизированы окрестности Магеллановых Облаков и Млечного Пути.

Как оказалось, участки с сильной ионизацией были распределены в этих регионах космоса далеко не случайным образом. Их можно было объединить в своеобразные конусы, чей острый конец находился в окрестностях Млечного Пути, а широкая часть - у начала Магелланова Потока.

Подобная форма этих зон, как отмечает Гульельмо, подтвердила давние подозрения ученых - "прародителем" Магелланова Потока была сверхмассивная черная дыра Sgr A*. Ее пробуждение привело к появлению мощнейших выбросов горячей плазмы, мгновенно "прошивших" центр Галактики и проникнувших в открытое межгалактическое пространство.

Эта вспышка активности, по текущим оценкам исследователей, продлилась около 300 тыс. лет. За это время ее головная часть успела пролететь около 200 тыс. световых лет и столкнуться с Магеллановым Потоком или с Большим Магеллановым Облаком, ионизировав их материю. Дальнейшие наблюдения за этой "лентой" из газа и окрестностями черной дыры внутри и за пределами Млечного Пути, как надеются ученые, помогут понять, как этот катаклизм мог затронуть жизнь нашей Галактики.