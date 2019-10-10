Первый спутник по мониторингу ЧС "Канопус-ВО" могут принять в эксплуатацию к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Первый спутник космической системы мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) нового поколения "Канопус-ВО" планируется принять в эксплуатацию в 2024-2025 годах, сообщил журналистам в четверг заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

"На базе действующей системы мониторинга ЧС "Канопус-В" мы приступили к реализации системы нового поколения "Канопус-ВО", которая будет обеспечивать широкозахватную и инфракрасную съемку территории России. Прием в эксплуатацию первого из не менее шести аппаратов новой системы запланирован на 2024-2025 годы", - сказал Заичко.

Группировка спутников будет эксплуатироваться для непрерывного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, оперативного обнаружения лесных пожаров и крупных выбросов загрязняющих веществ.

У спутников следующего поколения "Канопус-ВО" будет расширена полоса захвата с 20 до 100 км. Оснащение инфракрасной аппаратурой спутников позволит МЧС РФ оперативно выявлять пожары на ранней стадии.

В октябре Роскосмос принял в эксплуатацию шестой, последний, спутник космической системы мониторинга ЧС "Канопус-В". Оператором системы определен Научный центр оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы". С помощью системы "Канопус-В" идет обновление топографических карт. Спутники проводят съемку территории России с периодичностью один-два раза в сутки.

Группировка

Развертывание новой группировки началось запуском 22 июля 2012 года первого спутника "Канопус-В", который был рассчитан на пятилетнюю работу, но продолжает успешно функционировать седьмой год. В июле 2017 года развертывание группировки продолжилось запуском аппарата "Канопус-В-ИК". 1 февраля 2018 года группировка пополнилась спутниками "Канопус-В" №3 и №4. 27 декабря 2018 года были выведены на орбиту и передали свои первые снимки спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6.

Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км. Срок активного существования аппаратов составляет пять лет.