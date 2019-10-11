NASA со второй попытки запустило ракету со спутником для изучения ионосферы Земли

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли. Воздушный старт ракеты-носителя Pegasus с модифицированного транспортного самолета L-1011 Stargazer состоялся с получасовой задержкой - в 22:00 по времени Восточного побережья США (05:00 мск).

Трансляция ведется на сайте NASA. "Третья ступень отделилась, аппарат достиг орбиты", - информировало NASA.

Самолет, выполняющий роль платформы для воздушного старта, поднялся в воздух в 03:33 мск с взлетно-посадочной полосы базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Stargazer достиг высоты примерно 11,9 км, однако не сбросил ракету-носитель со спутником. "Мы потеряли связь с L-1011 в финальные минуты отсчета времени и были вынуждены отменить попытку запуска", - пояснило в своем Twitter космическое ведомство США.

Самолету пришлось сделать круг и повторить маневр через 30 минут. На этот раз сброс ракеты-носителя прошел штатно. Pegasus через пять секунд свободного падения в горизонтальном положении в автоматическом режиме запустил двигатели. Согласно плану НАСА, носитель должен был доставить спутник на низкую околоземную орбиту за 10 минут.

Миссия ICON рассчитана на два года. Разработчиком ракеты Pegasus XL, состоящей из трех ступеней, является американская корпорация Northrop Grumman. Первоначально запуск приборы намечался на 26 октября прошлого года. Однако пуск был отложен на неопределенный срок из-за необходимости продления предполетных испытаний ракеты-носителя Pegasus.

ICON массой 0,27 тонны был разработан для изучения ионизированной части верхних слоев атмосферы Земли, расположенной выше 50 км. Ионосфера представляет собой природное образование разреженной слабоионизированной плазмы, находящейся в магнитном поле нашей планеты и обладающей благодаря своей высокой электропроводности специфическими свойствами, определяющими характер распространения в ней радиоволн и различных возмущений. Благодаря этому образованию возможен такой удобный вид связи на дальние расстояния, как радиосвязь.