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Исполнительный директор Роскосмоса Крикалев вручил орден Дружбы экс-директору NASA Болдену

Сергей Крикалев и Чарльз Болден вместе участвовали в полете STS-60 - первой совместной российско-американской миссии на корабле многоразового использования шатт в 1994 году

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев вручил в пятницу орден Дружбы бывшему шефу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльзу Болдену. Церемония состоялась на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

Крикалев и Болден, которые вместе участвовали в полете STS-60 - первой совместной российско-американской миссии на корабле многоразового использования шатт в 1994 году - присутствовали на панельной дискуссии с астронавтами и космонавтами в рамках конгресса.

"В ходе Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне российский космонавт и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Крикалев вручил орден Дружбы бывшему администратору NASA Болдену", - сообщила пресс-служба посольства России в США.

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