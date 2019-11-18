Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Главкосмос" завершит проверку систем РФ на космических кораблях Индии в начале 2020 года

В первой половине декабря в Москву прибудут индийские специалисты для совместного с российскими коллегами из Ракетно-космической корпорации "Энергия" участия в завершающей стадии рассмотрения проекта

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в Роскосмос) в первом квартале 2020 года передаст индийским заказчикам результаты исследований, связанных с возможностью использования российского летного оборудования в индийском пилотируемом корабле "Гаганьян". Об этом сообщил в понедельник ТАСС на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Работы по обзору проекта, связанного с использованием российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и терморегулирования индийского пилотируемого космического корабля "Гаганьян", должны быть завершены в начале 2020 года", - сказал Лоскутов.

Он добавил, что в первой половине декабря в Москву прибудут индийские ученые, инженеры и конструкторы для совместного с российскими коллегами из Ракетно-космической корпорации "Энергия" участия в завершающей стадии рассмотрения проекта.

По словам Лоскутова, затем стороны приступят к оформлению необходимых документов. "После получения требующихся разрешений со стороны государственных органов мы планируем в первом квартале 2020 года передать результаты работы индийским заказчикам, после чего проведем для них презентацию в Индии", - уточнил он.

Ранее "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на оценку ряда российских систем на предмет использования их на индийских пилотируемых кораблях. Оценка систем проводится совместно с российскими специалистами из Ракетно-космической корпорации "Энергия".

1 июля этого года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов. 22 августа генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что российские специалисты из Центра подготовки космонавтов этой осенью проведут отбор в Индии первой группы астронавтов.

Теги
ИндияРоссия
Реклама на ТАСС
Индийские астронавты начнут тренировки в российском ЦПК в 2020 году
Точные сроки зависят от принятия решений индийской стороной о том, кого они окончательно выберут и направят в Россию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС