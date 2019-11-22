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Астронавты Морган и Пармитано во второй раз вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

В течение примерно шести часов им предстоит рассечь стальные трубки системы охлаждения, чтобы в дальнейшем установить новые насосы для циркуляции охладителя - сжиженного углекислого газа

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано приступили в пятницу ко второму этапу работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра, установленного на корпусе Международной космической станции (МКС). Трансляция выхода астронавтов в космос ведется на сайте американского космического ведомства NASA.

В течение примерно шести часов Моргану и Пармитано предстоит рассечь стальные трубки системы охлаждения с тем, чтобы в дальнейшем установить новые насосы для циркуляции охладителя - сжиженного углекислого газа. Ровно неделю назад астронавты во время предыдущего выхода в космос сняли кожух противометеоритной защиты со спектрометра и сбросили его с МКС, а затем демонтировали часть теплозащитного покрытия и убрали вертикальную стойку, мешавшую доступу к восьми трубкам системы охлаждения прибора. Как ранее отмечали в NASA, для ремонта спектрометра запланировано в общей сложности четыре выхода в космос.

Спектрометр массой 7,5 тонны, на изготовление которого потребовалось 14 лет и $1,5 млрд, был доставлен на МКС на борту шаттлае Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Предполагалось, что этот научный прибор проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после ввода его в эксплуатацию. Для ремонта было изготовлено 25 новых инструментов, которые доставили на МКС в ходе трех последних полетов грузовых кораблей. В случае успешного ремонта исследования с помощью спектрометра можно будет продолжать до 2024 года.

Помимо Моргана и Пармитано на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американки Кристина Кук и Джессика Меир.

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