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Грузовой корабль "Прогресс МС-12" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Двигатели корабля должны включиться на торможение в 16:39 мск, после чего "Прогресс МС-12" войдет в атмосферу и частично сгорит

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-12" будет в пятницу отстыкован от Международной космической станции (МКС) и затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, в ведении которого находится Центр управления полетами (ЦУП).

"В соответствии с программой полета российского сегмента МКС, отстыковка корабля "Прогресс МС-12" от стыковочного отсека "Пирс" планируется в 13:25 мск", - рассказали в институте.

Двигатели корабля должны включиться на торможение в 16:39 мск, после чего космический грузовик войдет в атмосферу и частично сгорит. Падение несгоревших обломков "Прогресса МС-12" ожидается в 17:19 мск в несудоходной части Тихого океана.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли также сообщал ТАСС, что грузовой корабль "Прогресс МС-12" будет отстыкован от станции и затоплен 29 ноября.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-12" была запущена со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур 31 июля. "Прогресс" пристыковался к МКС в тот же день, долетев до станции по сверхкороткой схеме, полет длился рекордно малое время - 3 часа 19 минут. При такой схеме полета космический аппарат совершает два витка вокруг Земли.

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