Астронавты Морган и Пармитано в третий раз вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в космос в понедельник - уже в третий раз за последние три недели - с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта размещенного на ее корпусе магнитного альфа-спектрометра. Трансляция ведется на сайте космического ведомства США - NASA.

Моргану и Пармитано предстоит установить новые насосы для системы циркуляции охладителя - сжиженного углекислого газа, чтобы в дальнейшем произвести проверку ее работы на предмет возможных утечек. Для ремонта спектрометра запланировано в общей сложности четыре выхода в космос. Предыдущие астронавты совершили 15 и 22 ноября.

Прибор массой 7,5 тонны, на изготовление которого потребовалось 14 лет и $1,5 млрд, был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Предполагалось, что спектрометр проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после ввода его в эксплуатацию. В случае успешного ремонта исследования с помощью него можно будет продолжать до 2024 года.

Помимо Моргана и Пармитано, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американки Кристина Кук и Джессика Меир.