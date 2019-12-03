У российских космонавтов на МКС на новогодние праздники будет один выходной

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты, которые находятся на МКС, отдохнут на Новый год только 1 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На новогодние праздники у космонавтов Роскосмоса будет один выходной - 1 января", - отметили в госкорпорации.

Как пояснили в Роскосмосе, в остальные дни "космонавты работают в обычном режиме".

У россиян новогодние каникулы начнутся 1 января, на работу после праздников они выйдут 9 января.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).