Китай завершил формирование основных элементов глобальной навигационной системы Beidou

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китай сформировал основные элементы глобальной навигационной системы Beidou. Как в пятницу сообщил на брифинге официальный представитель проекта, глава Управления спутниковых навигационных систем Китая Жань Чэнци, полностью завершить развертывание системы планируется к середине 2020 года.

"В 2019 году при помощи семи запусков было выведено 10 спутников. Сеть спутников на средневысотной околоземной орбите Beidou-3 сформирована. Это говорит о том, что формирование главных элементов созвездия системы Beidou-3 завершено", - указал он.

"К июню 2020 года планируем запустить еще два геостационарных спутника на околоземной орбите, что ознаменует полное завершение формирования системы Beidou-3", - добавил Жань Чэнци

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации Beidou. На первом этапе ее формирования - Beidou-1 - система работала в экспериментальном режиме. В 2007 году Китай приступил ко второму этапу формирования навигационной системы (Beidou-2). В 2011 году она была запущена в тестовом режиме и покрывала всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году Beidou стала доступна для коммерческого использования.

В 2015 году Китай начал выводить в космос аппараты системы Beidou-3 для предания спутниковой системе глобального покрытия. С декабря 2018 года система стала предоставлять услуги спутниковой навигации по всему миру.