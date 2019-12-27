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ЦУП дважды за сутки скорректировал орбиту МКС

После двух маневров минимальная высота над поверхностью Земли составила 415,9 км

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели за один день две коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Роскосмоса.

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"В соответствии с программой полета Международной космической станции, 27 декабря 2019 года были проведены две плановые коррекции ее орбиты", - говорится в сообщении.

По данным службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами, после двух маневров минимальная высота над поверхностью Земли составила 415,9 км, максимальная - 439,1 км.

Оба маневра были проведены с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13".

Целью двух маневров являлось формирование баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-13". На нем в начале февраля 2020 года с МКС на Землю должны вернуться космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) Кристина Кук и Лука Пармитано.

В предыдущий раз коррекция орбиты проводилась 8 ноября. Маневр потребовался для сведения с орбиты грузового корабля "Прогресс МС-12" (он был затоплен в несудоходном районе Тихого океана 29 ноября) и стыковки "Прогресса МС-13" к МКС. Тогда орбита была поднята на 800 метров и в среднем составила 416,6 км.

Сейчас на борту МКС, помимо Скворцова, Кук и Пармитано, также работают космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган.

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