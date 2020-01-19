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Илон Маск заявил о первом пилотируемом полете Crew Dragon во втором квартале 2020

Глава SpaceX уточнил, что необходимое для запуска пилотируемого Crew Dragon оборудование будет готово к концу февраля, но не позднее марта

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX планируется на второй квартал текущего года. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции глава SpaceX Илон Маск, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Маску был задан вопрос, когда предполагается осуществить первый пилотируемый запуск Crew Dragon с учетом успешного испытания в воскресенье системы спасения этого нового космического корабля. Глава компании уточнил, что сроки такого пуска определялись совместно SpaceX и NASA. "Я полагаю, что необходимое для запуска пилотируемого Crew Dragon оборудование будет готово к завершению февраля, но не позднее марта", - сказал он, подчеркнув, что проверки всех систем и узлов оборудования будут проводиться по три-четыре и более раз.

"Представляется вероятным осуществить первый пилотируемый запуск во втором квартале", - добавил Маск.

SpaceX в воскресенье осуществила испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 для проверки надежности работы системы спасения Crew Dragon. Испытания, начавшиеся пуском с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), длились чуть более 10 минут. Капсула корабля была отстрелена в сторону от носителя, после чего Crew Dragon спустился на четырех парашютах и приводнился в Атлантическом океане.

Носитель в соответствии со сценарием испытаний сгорел.

В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Сроки первого пилотируемого полета этого корабля несколько раз менялись.

Теги
СШАМаск, Илон
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