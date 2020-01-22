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Орбита МКС будет скорректирована в четверг впервые в 2020 году

В результате коррекции начнется новая схема управления орбитальным движением

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заключительный этап коррекции орбиты Международной космической станции (МКС) перед посадкой пилотируемого корабля "Союз МС-13", которая запланирована на 6 февраля, пройдет в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"23 января 2020 года планируется проведение заключительного корректирующего маневра станции перед посадкой 6 февраля спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-13" (основная экспедиция МКС 60/61)", - отметили в госкорпорации.

Также в результате коррекции начнется новая схема управления орбитальным движением, которая обеспечит не только посадку "Союза МС-13", но и полет "Союза МС-16" (старт запланирован на весну 2020 года).

Маневр пройдет в два этапа. Первый раз двигатели грузового корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к модулю "Пирс", включат в 17:15 мск. Они будут работать в течение 564 секунд, в результате станция получит приращение скорости на 0,56 м/сек. Второй раз двигательная установка включится в 20:23 мск и проработает 282 секунды. Станция получит приращение скорости на 0,28 м/сек.

На спускаемом аппарате "Союз МС-13" на Землю должны вернуться российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Лука Пармитано (Италия) и Кристина Кук (США).

Формирование баллистических условий для посадки началось в конце 2019 года. Так, 27 декабря орбиту МКС дважды подняли. Тогда, по данным службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами, после двух маневров минимальная высота станции над поверхностью Земли составила 415,9 км, максимальная - 439,1 км.

Сейчас на борту МКС, кроме Скворцова, Пармитано и Кук, находятся еще трое членов экипажа: российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.

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