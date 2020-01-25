{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астронавты вышли в космос с МКС для ремонта магнитного альфа-спектрометра

Работы продлятся около 6,5 часа, Эндрю Морган и Лука Пармитано должны будут протестировать установленную ранее новую систему охлаждения этого научного прибора

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано вышли в субботу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для завершения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра. Трансляция операции идет на сайте NASA.

Работы продлятся около 6,5 часа. Астронавты должны будут протестировать установленную ранее новую систему охлаждения этого научного прибора. 2 декабря прошлого года они сняли заглушки на восьми трубках охладителя альфа-спектрометра, подключили к ним новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа и установили теплозащитный экран над той частью аппарата, которая обращена к Земле.

Магнитный альфа-спектрометр - прибор массой 7,5 тонны и стоимостью $1,5 млрд, на изготовление которого потребовалось 14 лет. Он был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Предполагалось, что спектрометр проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после ввода его в эксплуатацию. В случае успешного ремонта исследования с помощью аппарата можно будет продолжать до 2024 года.

В настоящее время на МКС, помимо Моргана и Пармитано, работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук и Джессика Меир.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Трамп представил эмблему Космических сил США
На ней размещены изображения неба со звездами, земного шара и летательного аппарата, а также римские цифры MMXIX
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС