Астронавты завершили работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра за бортом МКС

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган и сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано завершили в субботу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра. Трансляцию операции вели на сайте NASA.

Астронавты вернулись в шлюз Quest в 13:20 по времени Восточного побережья США (21:20 мск) после более шести часов и 16 минут работы. Во время выхода в открытый космос они проверили трубки охладителя альфа-спектрометра, которые в декабре этого года были подключены к новой системе циркуляции сжиженного углекислого газа. Пармитано ликвидировал утечку из одной трубки. Астронавты также заново установили теплозащитный экран альфа-спектрометра.

Во время операции Морган и Пармитано почистили объективы двух камер, установленных на МКС. NASA в Twitter поздравило Пармитано с тем, что он стал рекордсменом среди сотрудников Европейского космического агентства по совокупной продолжительности выходов в космос.