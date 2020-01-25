Астронавты завершили работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра за бортом МКС

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган и сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано завершили в субботу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра. Трансляцию операции вели на сайте NASA.
Астронавты вернулись в шлюз Quest в 13:20 по времени Восточного побережья США (21:20 мск) после более шести часов и 16 минут работы. Во время выхода в открытый космос они проверили трубки охладителя альфа-спектрометра, которые в декабре этого года были подключены к новой системе циркуляции сжиженного углекислого газа. Пармитано ликвидировал утечку из одной трубки. Астронавты также заново установили теплозащитный экран альфа-спектрометра.
Во время операции Морган и Пармитано почистили объективы двух камер, установленных на МКС. NASA в Twitter поздравило Пармитано с тем, что он стал рекордсменом среди сотрудников Европейского космического агентства по совокупной продолжительности выходов в космос.
After more than 5 hours and 2 minutes outside the International @Space_Station today, @astro_luca now officially holds the European record for the longest cumulative spacewalking time. Congratulations Luca! pic.twitter.com/XA72WAdPKf— Human Spaceflight (@esaspaceflight) January 25, 2020
Магнитный альфа-спектрометр - прибор массой 7,5 тонны и стоимостью $1,5 млрд, на изготовление которого потребовалось 14 лет. Он был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась вселенная.
Предполагалось, что спектрометр проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после ввода его в эксплуатацию. В случае успешного ремонта исследования с помощью аппарата можно будет продолжать до 2024 года.
В настоящее время на МКС, помимо Моргана и Пармитано, работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук и Джессика Меир.