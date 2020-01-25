{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Астронавты завершили работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра за бортом МКС

Лука Пармитано стал рекордсменом среди сотрудников Европейского космического агентства по совокупной продолжительности выходов в космос

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган и сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано завершили в субботу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра. Трансляцию операции вели на сайте NASA.

Астронавты вернулись в шлюз Quest в 13:20 по времени Восточного побережья США (21:20 мск) после более шести часов и 16 минут работы. Во время выхода в открытый космос они проверили трубки охладителя альфа-спектрометра, которые в декабре этого года были подключены к новой системе циркуляции сжиженного углекислого газа. Пармитано ликвидировал утечку из одной трубки. Астронавты также заново установили теплозащитный экран альфа-спектрометра.

Во время операции Морган и Пармитано почистили объективы двух камер, установленных на МКС. NASA в Twitter поздравило Пармитано с тем, что он стал рекордсменом среди сотрудников Европейского космического агентства по совокупной продолжительности выходов в космос.

Магнитный альфа-спектрометр - прибор массой 7,5 тонны и стоимостью $1,5 млрд, на изготовление которого потребовалось 14 лет. Он был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась вселенная.

Предполагалось, что спектрометр проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после ввода его в эксплуатацию. В случае успешного ремонта исследования с помощью аппарата можно будет продолжать до 2024 года.

В настоящее время на МКС, помимо Моргана и Пармитано, работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук и Джессика Меир.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Астронавты вышли в космос с МКС для ремонта магнитного альфа-спектрометра
Работы продлятся около 6,5 часа, Эндрю Морган и Лука Пармитано должны будут протестировать установленную ранее новую систему охлаждения этого научного прибора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС