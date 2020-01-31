{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: отмененный из-за проблем с электрикой запуск "Союза" намечен на 14 февраля

Предыдущий запланированный запуск отменили из-за короткого замыкания в кабеле одной из систем третьей ступени
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан" предварительно перенесен на 14 февраля. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

На эту тему

Как сообщалось ранее, "Союз" должен был вывести "Меридиан" на орбиту 24 января, однако запуск отменили до начала заправки ракеты. Носитель был снят со старта.

"На сегодняшний день в качестве новой даты запуска рассматривается 14 февраля", - сказал собеседник агентства.

"В настоящее время продолжаются работы по устранению причин сбоя. Однако специалистам пока не удается локализовать проблему", - сообщил собеседник. На работы, по его словам, может уйти от 10 дней до двух месяцев. В частности, если разобраться с отказом в электрике не удастся до середины февраля, "ракета-носитель будет разобрана и пройдет новый цикл подготовки", уточнил источник.

Как собщил источник, запуск 24 января отменили из-за короткого замыкания в кабеле одной из систем третьей ступени.

"В третьей ступени ракеты-носителя произошло короткое замыкание одного из кабелей бортовой электросети", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для устранения причин сбоя головная часть была снята с ракеты.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

В новость были внесены изменения (01:50 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
OneWeb уточнила время февральского запуска своих спутников с Байконура
К 2021 году компания намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС