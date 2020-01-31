Источник: отмененный из-за проблем с электрикой запуск "Союза" намечен на 14 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан" предварительно перенесен на 14 февраля. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщалось ранее, "Союз" должен был вывести "Меридиан" на орбиту 24 января, однако запуск отменили до начала заправки ракеты. Носитель был снят со старта.

"На сегодняшний день в качестве новой даты запуска рассматривается 14 февраля", - сказал собеседник агентства.

"В настоящее время продолжаются работы по устранению причин сбоя. Однако специалистам пока не удается локализовать проблему", - сообщил собеседник. На работы, по его словам, может уйти от 10 дней до двух месяцев. В частности, если разобраться с отказом в электрике не удастся до середины февраля, "ракета-носитель будет разобрана и пройдет новый цикл подготовки", уточнил источник.

Как собщил источник, запуск 24 января отменили из-за короткого замыкания в кабеле одной из систем третьей ступени.

"В третьей ступени ракеты-носителя произошло короткое замыкание одного из кабелей бортовой электросети", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для устранения причин сбоя головная часть была снята с ракеты.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

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