Ракету для запуска спутников OneWeb вывезут на стартовый стол Байконура 3 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вывоз ракеты-носителя "Союз-2" в рамках подготовки к пуску британских спутников OneWeb на стартовый стол Байконура состоится в понедельник. Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Петрович Лопатин доложил с Байконура, что возглавляемая им государственная комиссия приняла решение о вывозе завтра в 05:30 мск ракеты-носителя "Союз-2" на стартовый комплекс", - отметил Рогозин.

По его словам, специалисты начинают готовить первый в этом году пуск с космодрома.

Как сообщил 16 января генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (изготовитель ракет "Союз") Дмитрий Баранов, запуск британских спутников OneWeb состоится 7 февраля. Позже в британской компании уточнили, что старт ракеты запланирован на 00:42 мск. Это будет первый запуск этих аппаратов с космодрома Байконур.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.