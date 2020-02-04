Экипаж "Союза МС-13" попросил привезти ему к месту посадки казахстанские яблоки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13" попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки казахстанские яблоки. Об этом сообщила пресс-служба округа.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 6 февраля. На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.

"Казахстанские яблоки будут находиться на борту военных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые первыми прибудут к месту посадки космонавтов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что военные спасатели готовят подарки каждому экипажу, когда он возвращается на Землю. Яблоки - самое популярное угощение, кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будут участвовать около 200 человек, будет задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-спасательных машин "Синяя птица".