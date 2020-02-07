Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1б" запущена в пятницу с 31-й площадки космодрома Байконур, вместе с разгонным блоком "Фрегат-М" она должна вывести на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
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Головная часть ракеты успешно отделилась от третьей ступени носителя. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками стартовала в 00:42 мск с площадки номер 31 космодрома Байконур. Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур. Изначально он должен был состояться в декабре 2019 года, но был перенесен, поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов.
Выведение аппаратов на орбиту займет 3,5 часа.
До этого аппараты британской компании запускались только с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. Тогда на орбиту были выведены шесть аппаратов. Начало коммерческого использования группировки запланировано на 2020 год. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей Земли.
В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется запустить 21 ракету-носитель "Союз" с космическими аппаратами с космодромов Куру и Байконур. Контракт подразумевает опцион на пять дополнительных стартов.