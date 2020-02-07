Ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1б" запущена в пятницу с 31-й площадки космодрома Байконур, вместе с разгонным блоком "Фрегат-М" она должна вывести на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Головная часть ракеты успешно отделилась от третьей ступени носителя. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками стартовала в 00:42 мск с площадки номер 31 космодрома Байконур. Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур. Изначально он должен был состояться в декабре 2019 года, но был перенесен, поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов.

Выведение аппаратов на орбиту займет 3,5 часа.

До этого аппараты британской компании запускались только с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. Тогда на орбиту были выведены шесть аппаратов. Начало коммерческого использования группировки запланировано на 2020 год. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей Земли.

В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется запустить 21 ракету-носитель "Союз" с космическими аппаратами с космодромов Куру и Байконур. Контракт подразумевает опцион на пять дополнительных стартов.