Запуск к МКС ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus перенесен на 13 февраля

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС), отмененный в воскресенье менее чем за три минуты до старта, перенесен на 13 февраля. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"(Корпорация) Northrop Grumman (компания-производитель Cygnus - прим. ТАСС) и NASA назначили следующую попытку запуска не ранее 13 февраля в 16:06 по времени восточного побережья США (00:16 мск 14 февраля - прим. ТАСС) с учетом неблагоприятных погодных условий в течение ближайших двух дней, а также времени, необходимого для решения проблемы с наземным оборудованием" - сказано в сообщении.

Запуск Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане был запланирован на 17:39 по местному времени воскресенья (01:39 мск 10 февраля), однако сначала он был перенесен на пять минут, а вскоре отменен. Как пояснила в своем "Твиттере" Northrop Grumman, соответствующее решение было принято "из-за нештатных показаний наземного оборудования".

Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований. Стыковка корабля со станцией планировалась на 11 февраля.

Этот полет Cygnus должен стать вторым в рамках нового контракта NASA с Northrop Grumman. До 2024 года, согласно договоренностям, будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было проведено 11 запусков к станции, еще один оказался неудачным.