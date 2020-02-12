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Роскосмос в 2020 году планирует запустить около 18 ракет с космодрома Байконур

Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, также планируются пуски с космодромов Восточный, Плесецк и Куру

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Около 18 пусков планируется с космодрома Байконур в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"С Байконура около 18 пусков [будет]. Это достаточно много", - сказал он.

По словам главы госкорпорации, также планируются пуски с космодромов Восточный, Плесецк, космодрома Куру во Французской Гвиане. Однако "Байконур будет загружен больше всех", добавил он.

В конце декабря 2019 года в Роскосмосе сообщили ТАСС, что в 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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