Роскосмос в 2020 году планирует запустить около 18 ракет с космодрома Байконур

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Около 18 пусков планируется с космодрома Байконур в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"С Байконура около 18 пусков [будет]. Это достаточно много", - сказал он.

По словам главы госкорпорации, также планируются пуски с космодромов Восточный, Плесецк, космодрома Куру во Французской Гвиане. Однако "Байконур будет загружен больше всех", добавил он.

В конце декабря 2019 года в Роскосмосе сообщили ТАСС, что в 2020 году Россия планирует обеспечить более 40 пусков ракет космического назначения.