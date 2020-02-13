Контракт на новые места для астронавтов NASA в "Союзах" могут подписать к апрелю

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия и США могут подписать контракт на дополнительные места для астронавтов NASA в российских пилотируемых кораблях "Союз" в конце марта - начале апреля. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем [подписать контракт] в конца марта - начале апреля", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса рассчитывает, что новый посол США в России Джон Салливан будет присутствовать на старте пилотируемого корабля "Союз МС-16" к Международной космической станции, который запланирован на 9 апреля. "Пуск будет в первой декаде апреля с Байконура пилотируемый. Мы ожидаем на Байконуре присутствие делегации NASA и посла США [в России]", - сказал он.