Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink перенесли на 17 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX перенесла на сутки запланированный на воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Соответствующее заявление опубликовано в субботу в Twitter компании.

Согласно публикации, специалисты SpaceX намерены провести дополнительные проверки некоторых деталей клапана, входящего в систему второй ступени ракеты. Время запуска не уточняется. Ранее запуск был перенесен с субботы на воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.