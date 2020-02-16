{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink перенесли на 17 февраля

Специалисты SpaceX намерены провести дополнительные проверки некоторых деталей клапана, входящего в систему второй ступени ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX перенесла на сутки запланированный на воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Соответствующее заявление опубликовано в субботу в Twitter компании.

Согласно публикации, специалисты SpaceX намерены провести дополнительные проверки некоторых деталей клапана, входящего в систему второй ступени ракеты. Время запуска не уточняется. Ранее запуск был перенесен с субботы на воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс
Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС