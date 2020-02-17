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SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС в начале мая

На борту корабля будут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX намерена осуществить первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) в начале мая. Об этом сообщило интернет-издание Space.com со ссылкой на официальных лиц компании.

По их словам, корабль в прошлый четверг был доставлен в один из ангаров на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), откуда со стартового стола 39А и будет произведен запуск. На его борту отправятся на МКС астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Предполагается, что они проведут на станции две недели. Если их полет будет успешным, то, как ожидается, в американском космическом ведомстве - в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных миссий на орбитальный комплекс.

"Сейчас проводятся заключительная проверка всех систем корабля и его подготовка к старту", - отметили представители SpaceX. Точная дата запуска пока не называется.

Crew Dragon - модифицированная версия грузового Dragon, который уже с 2010 года доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Его отстыковка состоялась 8 марта. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

Crew Dragon способен вместить экипаж до 7 человек. В дальнейшем его планируется использовать в качестве "спасательной шлюпки" на МКС в случае возникновения аварийной ситуации. В настоящее время эту роль выполняют российские "Союзы".

Конкуренты отстали

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор американцы доставляются на станцию "Союзами". NASA уже несколько лет предпринимает усилия, в том числе с привлечением частных компаний, направленные на то, чтобы отправлять астронавтов на орбиту на американских кораблях.

Помимо SpaceX, свой корабль - CST-100 - разработала корпорация Boeing. Первый запуск "Старлайнера" к МКС в беспилотном режиме был осуществлен 20 декабря минувшего года. Однако сбой в программном обеспечении модуля уже во время полета привел к тому, что двигатели, которые должны были вывести аппарат на траекторию к станции, не запустились. Было принято решение отменить стыковку и вернуть корабль на Землю: 22 декабря "Старлайнер" с помощью трех парашютов произвел посадку на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

Теперь этот корабль, рассчитанный на экипаж из семи человек, планируется подготовить для повторного использования. Когда это может произойти, никто в "Боинге" пока не говорит. Специалисты пытаются исправить обнаруженные ошибки в программном обеспечении "Старлайнера". Соответственно откладывается и его первая пилотируемая миссия.

Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут совершать полеты с экипажами в 2017 году. На их разработку NASA выделило SpaceX $2,6 млрд, Boeing - 4,2 млрд.

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