Роскосмос создаст консорциум операторов спутниковой связи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Роскосмос с конца 2019 года создает консорциум операторов спутниковой связи. Об этом сообщил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров.

"Решение [о создании] принято в конце прошлого года. В настоящее время ведется работа по созданию данного консорциума", - сказал Прохоров во время круглого стола на тему "Низкоорбитальные спутниковые системы и информационные технологии в цифровой инфраструктуре Российской Федерации".

По словам Прохорова, данный консорциум возглавит АО "Спутниковая система "Гонец". Он обеспечит взаимодействие операторов дистанционного зондирования Земли, навигационные услуг на рынке беспилотников.

АО "Спутниковая система "Гонец" является оператором одноименной низкоорбитальной системы.