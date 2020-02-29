Космонавт Скрипочка не будет отдыхать 9 марта вместе со всей страной

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Космонавт Олег Скрипочка, который сейчас находится на борту МКС, будет работать 9 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"9 марта - рабочий день", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, 8 марта у Скрипочки будет выходной.

Сейчас на борту МКС вместе с россиянином находятся американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.

В середине февраля в Роструде напомнили, что в марте граждан России ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня в воскресенье. В ведомстве пояснили, что 6 марта, выпадающее на пятницу, не будет сокращенным, так как на час уменьшается продолжительность рабочего дня только в том случае, если он предшествует нерабочему праздничному дню.